Mano incastrata nel lettino: rischia di perdere due dita

Incidente in uno stabilimento balneare al Poetto

Di: Redazione Sardegna Live

Disavventura in spiaggia per un 46enne che rischia di perdere le due dita della mano destra che sono rimaste incastrate in un lettino nello stabilimento balneare dell'Aeronautica militare al Poetto di Cagliari.

Sul posto è intervenuto il 118. Il personale medico del gruppo Sardegna Soccorso è arrivato sul litorale a bordo del quad con base nello stabilimento del Lido durante la stagione estiva. Una volta liberato, il ferito è stato medicato e trasportato in ambulanza all'ospedale Marino.

In Ortopedia gli è stata riscontrata una sub amputazione, con frattura, delle falangi del secondo e terzo dito della mano destra. L'uomo sarà sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo di salvare le due dita.