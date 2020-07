Nuoro. Frontale tra due auto sulla SS 129: feriti un uomo e una donna

E' successo alle 13

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale sulla SS 129 al Km 56+500, in prossimità della località “S'iffurcau”.

Poco dopo le 13:00 due auto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

Feriti i conducenti: un uomo e una donna originari di Nuoro e Orgosolo, trasporti all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale sanitario del 118.