Iglesias. Spaccio di cocaina: denunciato un 37enne

Blitz dei Carabinieri nella pizzeria che gestisce

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias nella serata di ieri, venerdì 24 luglio, hanno denunciato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, gestore di una pizzeria di via san salvatore e con precedenti specifici, è stato raggiunto dai militari che hanno operato una perquisizione personale, presso l’abitazione e la pizzeria. Sono state le segnalazioni al 112, di viavai sospetti, che hanno portato i Carabinieri in quell’esercizio commerciale già noto per le frequentazioni. Come da loro riferito, i carabinieri, al termine delle operazioni, hanno infatti rinvenuto circa 5 grammi di cocaina suddivisa in poco più di una decina di dosi. Oltre allo stupefacente i Carabinieri hanno rinvenuto una somma contante di circa 3 mila euro, incompatibile con il giro di affari della pizzeria e pertanto ritenuta provento dell’attività illecita di cessione della droga. Il tutto è stato posto sotto sequestro e il 37enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cagliari, davanti alla quale risponderà del reato contestato.