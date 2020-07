I Ferragnez sono arrivati in Sardegna

Fedez e Chiara Ferragni sono sbarcati nell'Isola, con loro anche il piccolo Leone

Di: Redazione Sardegna Live

Chiara Ferragni e Fedez sono sbarcati questa sera in Sardegna. La coppia più amata e seguita d'Italia proseguirà nell'Isola le vacanze italiane iniziate in Puglia, dove i Ferragnez hanno preso parte all'evento esclusivo organizzato da Dior a Lecce.

L'influencer e l'artista trascorreranno ora alcuni giorni in Costa Smeralda, dove riabbracceranno il piccolo Leone.

"Sardegna, here we are", ha scritto la Ferragni su Instagram. I due hanno raccontato sul social network il loro sbarco nell'Isola con foto e commenti entusiasti.