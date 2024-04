Un Lunedì dell’Angelo nero: tre giovanissime vite spezzate in Sardegna

A Orgosolo la morte di Giovanni Antonio e a Nuoro il dramma di Patrick e Ethan

Di: Alessandra Leo

Una Pasquetta 2024 che sembrava come tante, con la consueta pioggia, che ha però portato lacrime e disperazione in Sardegna, dove tre giovanissime vite sono state spezzate troppo presto.

Tre ragazzini, tutti minorenni, sono morti ieri, 1° aprile, lasciando sotto choc l’Isola e l’intero Paese.

A Orgosolo, durante la mattinata, è venuto a mancare a soli 17 anni Giovanni Antonio Congiargiu, morto a causa delle complicazioni sorte dopo un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito nei giorni scorsi.

Il giovane si è spento durante la mattinata di Pasquetta all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove si trovava ricoverato a seguito di un forte e anomalo mal di testa.

A Nuoro invece, verso le 20, il crollo del tetto di un vecchio casolare in zona Badu 'e Carros ha causato la morte di Patrick Zola ed Ethan Romano, 15 e 14 anni, che si trovavano nell’edificio con alcuni amici quando sono finiti sotto le macerie del solaio crollato. I loro corpi, ormai senza vita, sono stati estratti dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente.

Tre ragazzi con un’intera vita davanti portati via in un’età che dovrebbe essere fatta solo di spensieratezza e programmi per il futuro e due drammi diversi che hanno portato sotto choc le due comunità, travolte dal dolore.