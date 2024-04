Oliena. Escursione in canoa sul Cedrino: paura per quattro amiche

Quattro escursioniste sono state salvate dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Poco dopo le ore 13:40 di questo pomeriggio, quattro donne impegnate in una escursione in canoa sul cedrino, probabilmente a causa dell’improvviso maltempo, hanno perso l’orientamento allontanandosi dal gruppo di amici con i quali avevano deciso di affrontare la gita sul fiume.

Trovandosi incagliate nella folta vegetazione in uno dei numerosi meandri che si affacciano lungo il corso d’acqua, hanno lanciato l’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Nuoro.

Immediato l’invio di una squadra specializzata nel soccorso fluviale con due automezzi e due gommoni. Una volta calate in acqua le due imbarcazioni gli uomini del comando di Nuoro hanno impiegato poco tempo per raggiungere le quattro donne e riportarle sane e salve nelle strutture ricettive in prossimità della sorgente di “su Gologone”, dove hanno trovato ad attenderle il resto della comitiva. Fortunatamente le condizioni di salute delle quattro amiche sono apparse buone e non si segnalano feriti a parte un grosso spavento.