Irene Testa: “Mi sarei aspettata una telefonata da Mattarella a Zuncheddu"

Oggi in tutta Italia il Partito Radicale ha visitato le carceri

Di: Redazione Sardegna Live - Ansa

"Oggi in tutta Italia il Partito Radicale visita le carceri. Sono quasi 61 mila i detenuti nel paese, ma la capienza regolamentare delle strutture è di 51.187 posti", lo scrive in una nota il Partito Radicale.

"Ogni due giorni una persona si suicida in un istituto penitenziario - dice Irene Testa, tesoriera del partito e garante dei detenuti in Sardegna - è necessaria e doverosa l'attenzione di tutte le istituzioni, anche quella del presidente della Repubblica, come giustamente fatto nel caso di Ilaria Salis detenuta all'estero. Speriamo che la stessa attenzione sia dedicata ai detenuti nelle nostre carceri. Mi sarei aspettata ad esempio una telefonata a Beniamino Zuncheddu che dopo aver passato 33 anni in carcere da innocente non solo non ha ricevuto le scuse da parte delle Istituzioni, ma neanche una parola di conforto. A Beniamino è stata rubata la vita e ora, come se non bastasse, dovrà aspettare anni per essere risarcito", chiude Testa.