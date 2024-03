E' morto lo scrittore Biagio Arixi

Lutto nel mondo della cultura: addio a Biagio Arixi

Di: Redazione Sardegna Live

Lutto nel mondo della cultura sarda: è morto Biagio Arixi. Lo scrittore e poeta originario di Villasor è mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari, all'età di 80 anni.

Il ricordo dell'amico Giuliano Marongiu in un post pubblicato su Facebook: "Biagio Arixi, il grande poeta, uomo libero e scrittore, non c’è più: se n’è andato in silenzio e all’improvviso, lasciando un vuoto immenso in chi gli ha voluto bene e nei tanti che lo hanno apprezzato per il contributo che ha dato alla cultura e alla sua terra. Il mio dolore è immenso ed è molto difficile trovare le parole in un momento come questo: la tua gentilezza, il tuo affetto, il posto speciale che hai ritagliato per me nel tuo cuore io non li potrò mai e poi mai dimenticare".

"Sono andato alla ricerca di te - aggiunge Marongiu -, dopo aver letto un libro in cui ti raccontavi e rimettevi insieme le parti di un'esistenza straordinaria, trascorsa a tessere relazioni, a fissare pensieri e racconti, a testimoniare la vita degli altri prima ancora che la tua. Ci siamo trovati e da quel momento la nostra amicizia è corsa sul filo di un contatto costante, quasi quotidiano, animato da lunghi discorsi, da incontri che arricchivano il mio sapere col tuo entusiasmo, la tua esperienza, la tua eleganza, la tua magia. Parlavi spesso del passato, dei grandi successi, dei tanti protagonisti che lo hanno caratterizzato, ma era il progetto del futuro che ti stava più a cuore, avere ancora da dire, da fare, da scrivere, da disegnare".

"“Che fai a Pasqua? Vai da tuo padre?”, mi hai chiesto ieri mattina nel nostro ultimo "scambio" e ignari del fatto che queste festività le avrei trascorse a piangere per te e nel contempo a riempire i ricordi di gratitudine per tutto il bello che mi hai donato in questi anni meravigliosi di te, di me, di noi. Grazie di tutto, Biagio. Un abbraccio forte a Dino e ai tuoi cari".

***Notizia in aggiornamento***