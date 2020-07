Sant’Antioco. Marijuana nascosta in cucina: arrestato 34enne

In carcere per produzione, traffico ed illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte, i Carabinieri della stazione di Sant’Antioco hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne, Nicola Serventi, già noto alle forze dell’ordine, per produzione, traffico ed illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i militari avevano notato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione del giovane. Ieri dunque, intorno alle 20:30, i carabinieri lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione, non trovando nulla. Il controllo a casa, invece, ha permesso di rinvenire, occultate tra gli arredi della cucina, alcune buste sigillate in sottovuoto, contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 850 grammi e un bilancino elettronico di precisione per il confezionamento delle dosi.

Tutta la sostanza stupefacente e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato poi tradotto presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, come disposto dalla Procura della Repubblica di Cagliari.