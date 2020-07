Armungia. Abitazione avvolta dalle fiamme

Dodici gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco dalle 7 di questa mattina per un incendio divampato in un’abitazione in ristrutturazione e quindi, fortunatamente, disabitata.

Sul posto stanno intervenendo le squadre dei distaccamenti di San Vito, di Mandas e un'autobotte della sede centrale che lavorano per spegnere il rogo ed evitare la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti.

Dodici gli operatori impegnati nelle operazioni, al termine delle quali si darà il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.