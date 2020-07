Cagliari. Dal 27 luglio attivo il servizio di prenotazione online del laboratorio analisi

Rimane invariata per il cittadino la possibilità di recarsi di persona presso gli sportelli ticket dell’ospedale per prenotare

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà attivo da lunedì 27 luglio il nuovo servizio di prenotazione online del laboratorio analisi dell’Azienda Ospedaliera Brotzu.

All’interno del sito istituzionale dell’azienda sarà presente il bottone PrenotaAOB attraverso il quale sarà possibile accedere all’agenda digitale del laboratorio analisi del Presidio San Michele.

Una volta effettuata la prenotazione, l’utente, nel caso in cui non fosse in possesso di un’impegnativa elettronica, verrà contattato da un operatore per ricevere istruzioni.

Rimane invariata per il cittadino la possibilità di recarsi di persona presso gli sportelli ticket dell’ospedale per prenotare: qualora in tale occasione fossero disponibili fasce orarie libere, il paziente potrà accedere alla prestazione. In alternativa potrà concordare con l’operatore l’appuntamento nei giorni successivi.

Tale servizio nasce con l’intento di evitare assembramenti e gestire in maniera ordinata gli utenti, favorendo il distanziamento.

L’ufficio ticket del PO San Michele a partire da oggi osserveranno i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 7-20, il sabato 7-14.