Eleonora Casula: una vera professionista delle Digital PR in Sardegna

Le Digital PR in Sardegna attraverso la storia di Eleonora, nata in un piccolo borgo del Mandrolisai e oggi esperta di comunicazione...

Di: Redazione

Nell'era digitale, la presenza online è un elemento fondamentale per le aziende italiane, per i professionisti e le personalità pubbliche. Anche la Sardegna non fa eccezione e in questo contesto, emergono figure come quella di Eleonora Casula, un'autentica esperta di Digital PR e professionista nella comunicazione digitale.

La storia di Eleonora è la storia di tanti giovani sardi che sognano una stabilità

Originaria di Ortueri, ridente borgo del Mandrolisai, ma ben radicata nella pittoresca Oristano. In seguito al diploma, ha subito tentato di inserirsi nel mondo del lavoro.

Ma è ben noto quanto la Sardegna non fosse, e non sia, una terra delle opportunità per quanto riguarda la dimensione occupazionale.

Dopo tanti colloqui di lavoro, lavori stagionali fisicamente logoranti e al contempo sottopagati, dopo tanti le faremo sapere e amare sconfitte, ha deciso di non abbandonare la sua terra, ma di restare al suo cospetto con la voglia di costruire una piccola realtà imprenditoriale, senza l’aiuto dei proverbiali agganci, ma solo con l’arma della caparbietà, con lo studio, (talvolta non sufficiente) tanta perseveranza e testardaggine all’inseguimento di un sogno, quello di comunicare e farlo con un piccolo supplemento di anima. Un sogno fatto di sacrifici quello di Eleonora, come quello di migliaia di figlie e figli di Sardegna.

Ha iniziato il suo percorso professionale approcciandosi al giornalismo investigativo, frequentando i corsi del celebre giornalista Michele Santoro a Salerno. A Salerno si specializza in comunicazione politica collaborando con lo staff di un notissimo esponente politico. Più tardi consegue un Master in Digital PR e Ufficio Stampa presso la Business School de Il Sole 24 Ore, lavorando con agenzie di comunicazione nazionali e aziende locali, affinando le proprie competenze nel campo delle pubbliche relazioni online e della gestione dei social media.

Una passione che nasce negli anni 90

Eleonora ha coltivato la sua passione per il mondo digitale fin da ragazzina ed è proprio in quegli anni, esattamente nel 1993, Tiscali aveva messo a disposizione dei sardi una rete per navigare low cost.

Nei primi anni 90 internet non era certo il pane quotidiano degli italiani e tantomeno dei sardi; ed è in quel momento, che Eleonora vede nella scrittura una fonte di arricchimento culturale, un modo di iniziare a sognare in grande e ricavare quel bagaglio tecnico e culturale, che più tardi le avrebbe permesso di accettare la sfida sempre più proibitiva della libera professione, una sfida che l’ha vista fornire servizi e consulenza anche alle persone più riluttanti alle trasformazioni digitali.

Il suo lavoro ha contribuito a generare un cambio di prospettiva e di percezione del mondo del web in Sardegna e cosa molto più importante ad offrire a sua volta delle vere e proprie opportunità lavorative.

La qualità dei contenuti è il piatto forte di Ele22

Oggi Ele22 si occupa di Digital PR, comunicazione commerciale e turistica nonché marketing politico. Tra le punte di diamante della sua offerta troviamo la link building con linkamelo un servizio di posizionamento web etico che privilegia non solo la SEO ma l’etica e la qualità dei contenuti proposti, oggi troppo spesso creati in serie e senza alcuna personalità da intelligenze artificiali, talvolta pilotate con troppa superficialità alla ricerca di risultati immediati e poco efficaci, specie alla luce dei nuovi updates di Google.

È una instancabile sostenitrice della promozione della Sardegna e delle sue eccellenze; ogni giorno utilizza il proprio know-how per valorizzare le imprese locali e il patrimonio culturale dell'Isola.

Da Borgo a Brand al servizio del territorio

Una nuova sfida è quella della promozione degli stupendi borghi della Sardegna (da Borgo a Brand) con cui propone modelli di promozione sostenibile del territorio, attraverso conferenze gratuite dedicate ai cittadini, ai professionisti e alle realtà commerciali dei comuni sardi con meno di 5 mila abitanti.

Specialmente laddove imprenditrici ed imprenditori coraggiosi, hanno le carte in regola per portare vitalità e creatività in quegli angoli di Sardegna che vanno lentamente spopolando a causa della loro posizione geografica centrale.

Strategie efficaci per costruire un'identità solida

Ele22 si occupa di gestire le media relations e i social media di piccole realtà turistiche come Case Vacanza e B&B, Boutique Hotels e Home Restaurants, realtà oggi apprezzatissime ma troppo spesso minacciate da eventi imprevisti grazie al web, croce e delizia delle imprese che si affacciano al mondo digitale. Il compito di Eleonora e il suo team è quello di creare strategie efficaci per costruire e preservare la reputazione online dei propri clienti.

Oggi Ele22 è una piccola, ma solida realtà isolana al femminile che può contare su un buon numero di collaborazioni nazionali e internazionali nel settore SEO-SEM, Web Marketing, e Social Media.

In un'epoca in cui l'online è diventato il nuovo normale, grazie all’impegno e alla competenza sviluppata nell'arco di 20 anni, Ele22 continua a essere un punto di riferimento per chiunque cerchi risultati tangibili e trasparenza nel vasto universo della comunicazione online.