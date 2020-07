Cagliari. Porto Canale: con l’ok del Consiglio dei ministri possono ripartire gli interventi infrastrutturali

Il sindaco Truzzu: “Giornata storica per Cagliari e tutta la Sardegna”.

Di: Redazione Sardegna Live

“Vince la capacità di fare squadra. Finalmente. Il Governo ha dato una nuova autorizzazione paesaggistica per portare avanti gli interventi infrastrutturali necessari alla riqualificazione dell’area portuale e una serie di lavori bloccati da tempo, respingendo l’opposizione del Mibact”.

“Ringrazio il Governo, l’Autorità portuale, i sindacati, il Cacip e Confindustria: il lavoro serio, coordinato e continuato ha dato i suoi frutti”.

“Durante la sua ultima visita, dissi al Presidente Conte che Cagliari aveva tutto per giocare un ruolo strategico nel campo delle reti intermodali, negli scambi commerciali, nel transhipment, nella logistica, nella agguerrita competizione turistica, nella cantieristica navale industriale e da diporto”.

“Oggi possiamo finalmente avviare il lavoro per fare di Cagliari una città leader nel bacino del Mediterraneo e in Europa, attrattiva per nuovi investimenti e pronta a offrire nuove opportunità di crescita”.

A parlare, anche attraverso il profilo Facebook, è il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu all’indomani della deliberazione da parte del consiglio dei Ministri ha sul rigetto della opposizione formulata contro il decreto dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna recante la determinazione conclusiva della conferenza di servizi per la riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del compendio del Porto canale di Cagliari e l’approvazione delle relative opere di mitigazione e compensazione.

Insomma, una "giornata storica per Cagliari e tutta la Sardegna”, ha chiosato il sindaco Truzzu.

Solinas. “La Regione ha più volte sollecitato la rimozione dei vincoli che di fatto sono un ostacolo anche al decollo della Zona franca e della Zona economica speciale del Porto Canale di Cagliari, indispensabile volano per la crescita delle iniziative produttive e degli investimenti in grado di garantire occupazione e benessere. La decisione di approvare le opere di compensazione e mitigazione del compendio del Porto Canale deliberata ieri dal Consiglio dei Ministri pone le basi per il rilancio di questa importante infrastruttura”. Lo ha affermato il presidente della Regione Christian Solinas dopo la decisione del CdM che ha deliberato il rigetto della opposizione formulata avverso il decreto dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna recante la determinazione conclusiva della conferenza di servizi per la riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del compendio del Porto canale di Cagliari e l’approvazione delle relative opere di mitigazione e compensazione.