Ugl. Testoni: “Aiutiamo i pensionati. Per loro grandissimi disagi"

“Al primo posto delle lamentele la difficoltà nel prenotare visite mediche specialistiche”

Di: Redazione Sardegna Live

“Una società che invecchia, ma che non sa dare ai suoi anziani i giusti servizi. Un paradosso che periodicamente il sindacato mette in evidenza. Sono tante le segnalazioni che ci giungono da parte di pensionati. Al primo posto delle lamentele la difficoltà nel prenotare visite mediche specialistiche”.

A dirlo è il Segretario UTL-UGL Nuoro Simone Testoni.

“Ci sono grandissimi disagi nell'effettuare le prenotazioni sia attraverso i Cup sia attraverso le ASL e le attese sono comunque troppo lunghe – sottolinea Testoni -. Per non parlare degli esami che si dovevano effettuare durante il lockdown, rinviati anche di un anno”.

“Quello che manca – evidenzia - è una politica veramente attenta alle esigenze dei suoi cittadini più fragili. Si dovrebbero potenziare i presidi territoriali di assistenza. Il processo di invecchiamento della popolazione è tale per cui o si è capaci a sostenere il cambiamento o si rischia il collasso. Per questo motivo come Confederazione Ugl, insieme alla Federazione Ugl Pensionati, abbiamo presentato una piattaforma rivendicativa per rimettere al centro della discussione politica regionale Sarda un piano straordinario per le politiche sociali e socio-sanitarie”.

Tra le altre criticità, pesa la burocrazia. Testoni cita, infatti, le attese infinite agli Uffici postali. “Gli sforzi della Pubblica amministrazione per spingere sui servizi digitali, magari attraverso l'uso del cellulare non è realmente efficace -. Stiamo parlando di persone anziane che hanno poca dimestichezza con i sistemi informatici. Più semplice sarebbe invece introdurre negli uffici una numerazione per le prenotazioni dedicata agli over 65”.

“La società – afferma il segretario Ugl pensionati Nuoro, Stefano Condemi - ha un debito nei confronti degli anziani pensionati, ma che oggi viene pagato male e malvolentieri. Dalla carenza di strutture a disposizione, alla scarsa assistenza sanitaria domiciliare per quanti non sono autosufficienti, per non parlare delle pensioni sociali che non riescono neanche ad assicurare la sopravvivenza nell'arco di un mese. La politica deve incominciare a tracciare percorsi specifici per gli anziani”.