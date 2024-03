Rapina all'ufficio postale di Lotzorai, caccia ai malviventi

I due sono ricercati dai carabinieri ma il bottino sarebbe magro

Di: Redazione Sardegna Live - foto Google Street View

Rapina, questa mattina poco prima delle 13, all'ufficio postale di Lotzorai. Due malviventi, armati e col volto coperto, hanno fatto irruzione nella sede di via Roma, lungo la vecchia Orientale sarda, e sono riusciti a farsi consegnare il danaro dagli impiegati.

Un magro bottino, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Lanusei che hanno avviato le indagini. I malviventi sono poi scappati a piedi per le vie del paese.

I militari in queste ore stanno dando loro la caccia nel circondario, dopo aver sentito alcuni testimoni. All'interno dell'ufficio postale oltre agli impiegati c'era anche qualche cliente, ma nessuno è rimasto ferito. Gli investigatori puntano anche sulle telecamere di sorveglianza presenti in varie vie del paese per risalire agli autori della rapina.