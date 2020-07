Oggi in Sardegna 26 incendi: un bilancio sempre più drammatico

Particolarmente allarmante la situazione in Goceano: oltre 30 roghi dall'inizio della stagione. Oggi a Nule e Benetutti

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 26 gli incendi che hanno devastato il territorio regionale oggi, in quattro occasioni si è reso necessario l'intervento aereo del Corpo forestale.

Alle ore 11:43 si è sviluppato un rogo nelle campagne di Benetutti in località “Sa Razitta”, dove le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Benetutti, con il supporto degli specialisti del GAUF di Oristano e la collaborazione di una squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari, una squadra di Forestas di Benetutti, oltre a 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana e Ala' dei Sardi e al "Super Puma" della base Fenosu. L’incendio ha interessato terreni adibiti a pascolo e, grazie al tempestivo intervento, le operazioni di spegnimento con i mezzi aerei si sono concluse alle 13,55 mentre il personale a terra ha proseguito oltre le attività di bonifica.

Nelle immediate vicinanze, precisamente nel territorio di Nule, si erano sviluppati nel frattempo altri quattro punti fuoco ricadenti nelle località “Su Campittu”, "Arile", "Sa Mandra" e "S'Angheleddu". Anche qui le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Benetutti, con il supporto degli specialisti del GAUF di Sassari, la collaborazione della squadra di Forestas del complesso di Nule San Paolo e di una squadra dei Barracelli di Nule. L'incendio ha interessato pochi ettari di pascoli nudi. Sul posto è inoltre giunto anche un elicottero Ecureuil AS 350 proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. L'intervento aereo si è concluso alle ore 14, mentre le squadre a terra hanno proseguito anche in questo caso le attività di bonifica.

Attorno alle 12, le fiamme sono divampate nel comune di Dorgali, in località “C. Nonne”. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Dorgali coadiuvato dal Comando Stazione Forestale di Orgosolo, tre squadre Forestas, di cui due del complesso Forestale Nuorese di Oliena e una del complesso forestale Baronie di Dorgali, due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscola. E' inoltre intervenuto un elicottero Ecureuil AS 350 proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. L’incendio ha percorso una superficie di circa quattro ettari di cespugliato, macchia mediterranea, olivastri e sughera. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel primo pomeriggio circa.

Poco prima delle 16 un nuovo incendio in agro di Mogoro, località “N.ghe Picciu”, dove le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Ales coadiuvato da due squadre di Forestas del complesso Forestale di Monte Arci, Mogoro Ciccurada e Morgongiori periferia, due squadre dei vigili del fuoco di Oristano e Ales. E' stato inoltre necessario l'intervento di 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Fenosu (l'Ecureuil AS 350 e il Super Puma Airbus Helicopters AS332 L1). L’incendio ha percorso una superficie di circa quattro ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.

Alle ore 19 le fiamme hanno interessato le campagne di Goni. Lì è intervenuto il personale della Stazione di San Nicolò Gerrei coadiuvato da due squadre di volontari di Siurgus Donigala e una squadra di Forestas da Senorbì. Sull'incendio, che sta interessando macchia e un lembo di rimboschimento, è stato inviato l'elicottero regionale della base di Villasalto.