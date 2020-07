Un chilo di hashish in casa: in manette 44enne

Fra le lenzuola e gli indumenti anche alcuni grammi di cocaina

Di: Redazione Sardegna Live

Quasi un chilo di hashish e alcuni grammi di cocaina nascosti tra le lenzuola e gli indumenti in camera da letto sarebbero stati rinvenuti dai carabinieri della Compagnia di Cagliari in casa di un 44enne. L'uomo è finito in manette con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Fermato per un controllo in via Cornalias, nei pressi di un circolo privato, i militari lo hanno perquisito ispezionando poi la sua abitazione.

Nel corso dei controlli, come riferito i carabinieri, sarebbe saltata fuori la droga nascosta in casa. Lo stupefacente è stato sequestrato.