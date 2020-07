"Voci d'estate" a Bari Sardo: riparte la stagione degli eventi in piazza

Sabato 25 luglio un grande spettacolo di musica, ospiti e intrattenimento condotto da Giuliano Marongiu

Di: Redazione Sardegna Live

Anche l’Ogliastra riapre la stagione degli eventi in piazza con un grande spettacolo di musica, ospiti e intrattenimento. Sabato 25 luglio sul palco di piazza Beata Vergine del Monserrato a Bari Sardo, Giuliano Marongiu presenta ‘Voci d’Estate’, uno show ricco di note e colori che, nel rispetto delle regole anti-Covid, ha subito movimentato il centro ogliastrino subissato da centinaia di prenotazioni, necessarie per garantirsi un posto gratuito in platea.

L’evento, organizzato dal Comune di Bari Sardo, l’Associazione Culturale Amo il mio paese e la solida collaborazione delle Produzioni Artistiche Vadilonga, nasce per dare un nuovo valore alla speranza, un significato inedito alla parola ‘insieme’ e rivolge un sentimento di gratitudine verso medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e tutti coloro che si sono spesi, rischiando, per contenere l’emergenza Covid 19.

‘Voci d’estate’ mescola energie, intrattiene, emoziona, diverte e, soprattutto, riunisce le persone, le accompagna in questo nuovo viaggio verso una ritrovata normalità. Giuliano Marongiu è al timone di questo inedito show che vede alternarsi sul palco pieno di luci, immagini e colori le cantanti Maria Luisa Congiu, Laura Spano, Lucia Budroni, il gruppo Incantos, i musicisti Roberto Tangianu e Peppino Bande. Ospite a sorpresa e madrina della serata la cantante di origini ogliastrine Manuela Mameli protagonista originale e di grande talento del panorama musicale.