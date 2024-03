Primavera in pausa con la neve sopra i 1300 metri in Sardegna

Imbiancate le cime del Gennargentu, ma nelle prossime ora risaliranno le temperature

Di: Redazione Sardegna Live

È ufficialmente cominciata il 20 marzo, ma dopo i primi giorni con temperature più miti, al limite di quelle estive nel weekend scorso, la primavera si è messa in pausa sulla Sardegna, dove sono tornate temperature più rigide. E anche la neve, sopra i 1300 metri, come accaduto già nel 2020 e 2021. Qualche spruzzata ha imbiancato le cime del Gennargentu dove stanotte si sono toccati i -1 gradi.

Un manto che è destinato, però, a sciogliersi nelle prossime ore viste le temperature in risalita con un'escursione termica dai 6 agli 8 gradi. E' l'effetto del ciclone di Pasqua che sta interessando tutta l'Italia e anche l'Isola e che ha dato un colpo di coda di un inverno caratterizzato, però, da temperature decisamente più alte rispetto alle medie storiche del periodo.

Secondo l'ufficio meteo dell'Aeronautica militare, il trend, inoltre, prevede un aumento delle temperature con qualche precipitazione nella Sardegna centro occidentale, prima e settentrionale nei giorni di Pasqua, con nuvolosità estesa. La primavera e il sole pieno si rivedranno solo dopo le festività con il primo fine settimana di aprile.

Previsioni per giovedì 28 marzo 2024 in Sardegna (Fonte Arpas)

Cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolati piovaschi in mattinata sul settore settentrionale. Temperature: in aumento in entrambi i valori. Venti: moderati o forti da sud-ovest, in rotazione e attenuazione da sud in tarda serata. Mari: agitati i settori occidentali e meridionali, mossi o molto mossi altrove. Moto ondoso in calo sui settori occidentali dalla serata.

Previsioni per venerdì 29 marzo 2024

Cielo generalmente velato. Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari: molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di sabato e domenica si prevede cielo prevalentemente velato. Le temperature saranno stazionarie nei valori massimi e in leggero calo nei valori minimi nella giornata di domenica. I venti soffieranno principalmente deboli meridionali. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi.