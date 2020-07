La Giunta regionale ha stanziato 4 milioni per la valorizzazione del patrimonio boschivo

Lampis: "Finanziamento per le aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione"

Di: Giammaria Lavena

Dopo lo stanziamento di 4 milioni di euro per i Comuni che hanno subito una consistente diminuzione di impieghi nel settore della forestazione, la Giunta regionale ha deciso di stanziare altri 4 milioni a favore delle amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo.

L’assessore alla Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, ha dichiarato: "Si tratta di un finanziamento per le aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. I Comuni - spiega - potranno eseguire interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti, destinati a riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, oltre a forestazione urbana, lavori per sentieri e piste ciclopedonali destinati alla fruizione delle aree forestali e rurali, lavori fitosanitari".

E ha aggiunto: "Rientrano nel finanziamento anche opere di prevenzione del rischio incendi e interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale danneggiato lavori di ingegneria naturalistica, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, sentieri, ruscelli e piccoli corsi d'acqua, e lavori di sistemazioni idraulico forestale".