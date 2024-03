Marinaio morto sulla nave cargo, ribaltata la sentenza: tutti assolti

In primo grado gli imputati erano stati condannati per omicidio colposo

Di: Redazione Sardegna Live

La Corte d'appello di Sassari ha assolto oggi il comandante del cargo Euroferry Malta, Yvanov Tihomir, e il primo ufficiale di coperta, Nikolay Rumenov Atanaso, accusati di omicidio colposo per la morte del marinaio bulgaro di 24 anni, Yordanov Denislav Ivlaylov, vittima di un incidente a bordo, il 7 ottobre 2019, mentre la nave era al largo di Porto Torres.

I giudici della Corte hanno ribaltato la sentenza di primo grado, quando i due imputati erano stati condannati a 1 anno e 4 mesi di reclusione, oltre a una provvisionale di 60mila euro, per omicidio colposo, lesioni su due marinai rimasti feriti, e per le violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

La procuratrice generale Roberta Pischedda, aveva chiesto la conferma della condanna, insieme con gli avvocati di parte civile, Gian Marco Luciano e Vanni Luciano, in rappresentanza dei familiari della vittima e dei feriti.

L'incidente si era verificato sul cargo a causa di un'onda anomale che si era schiantata contro la nave: Yordanov Denislav Ivlaylov era stato scaraventato contro una grata metallica ed era morto per i traumi riportati. La Corte d'appello ha assolto i due marittimi per i due capi d'imputazione più gravi e li ha invece condannati per la violazione delle norme sulla sicurezza e altre contravvenzioni accertate. Nessun risarcimento è stato assegnato ai marinai feriti e ai familiari della vittima.