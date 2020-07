Cagliari come Londra e Singapore: il 1° agosto inaugurata la ruota panoramica

Sarà alta 45 metri, 36 le cabine accessibili anche ai diversamente abili

Di: Redazione Sardegna Live

Ruota panoramica dall'1 agosto nel porto di Cagliari. Oggi, con la firma del decreto del presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Massimo Deiana, è stata aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, in concessione demaniale marittima, di un'area, di circa mille e cento metri quadri, compresa tra il Molo Sanità e la Calata via Roma.

L'attrazione sarà sistemata lì: l'altezza, pari a 45 metri, consentirà di ammirare il panorama della città e del porto. Sarà City Eye Srl ad installare la ruota fino al 31 maggio 2021.

Le cabine, 36 in tutto, saranno accessibili ai diversamente abili, dotate di sistema di filodiffusione con audioguida multilingue e sistema di climatizzazione che permetterà l'operatività sia nella stagione estiva che in quella invernale.