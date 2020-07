Gli ‘irriducibili’ ambulanti di via Po, la Municipale li fa desistere

Il blitz questa mattina nei pressi di via Brenta: in quelle aree è ormai vietato piazzare le merci per vendere oggetti del mercatino

Di: Alessandro Congia

Anche questa mattina, come ormai da diverse settimane, un gruppetto di persone si è presentato, alle prime luci del giorno, nelle vie Po, Simeto, Brenta, nel tentativo di posizionare la loro mercanzia usata da esporre alla vendita.

La presenza già dalle prime ore di questa notte della Polizia Municipale e il buonsenso dimostrato, dopo un confronto durato alcune ore con il personale della Municipale, dai componenti del gruppetto, hanno portato questi ultimi a desistere dal loro tentativo.

Come noto, apposita ordinanza del Sindaco vieta la riapertura del mercatino domenicale nella zona dell'ex mattatoio comunale e di piazza Sorcinelli mentre è stata adibita per tale finalità l'area del parcheggio "cuore" situata nei pressi del vecchio stadio Sant'Elia.