Controlli e multe della Polizia Municipale nelle strade della “movida” e al Poetto: tolleranza zero

Gli agenti hanno verificato come sempre l’osservanza della normativa e delle ordinanze

Di: Alessandro Congia

Anche questa settimana sono proseguiti i servizi pianificati dalla Polizia Locale, per il controllo del centro storico cittadino dove maggiormente si concentra la movida notturna.

Come sempre il personale in divisa ed in borghese ha presidiato i quartieri della Marina, di Castello e di Stampace, di Villanova, e Pirri, la mattina la sera e la notte controllando il rispetto delle norme del codice della strada ed in particolare, durante la sera e la notte, verificando l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'ordinanza 33/2020 sulla vendita per asporto e sul consumo di bevande alcoliche.

Da questi controlli sono emerse diverse violazioni; due esercenti attivati di ristoro nella Marina ed uno a Pirri, hanno occupato abusivamente il suolo pubblico con tavolini, sedie ed ombrelloni e per questo dovranno pagare un verbale di 121 euro. Un esercizio di minimarket nel quartiere Marina, ometteva invece di esporre il previsto cartello di avviso al pubblico del divieto orario di vendita al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche; questo gli costerà 500 euro. Sono stati ben cinque, invece, i giovani che in violazioni all'ordinanza del Sindaco n. 33 sono stati sorpresi e multati dagli agenti mentre, in orario e nei quartieri ove non è consentito, erano in possesso di bottiglie di bevande alcoliche consumandone il contenuto; per loro 50 euro di sanzione a testa. Inoltre è stato effettuato il controllo nella terrazza del bastione e del terrapieno di viale Regina Elena dove ultimamente si sono verificati episodi di vandalismo.

Poetto, no alle sigarette e venditori ambulanti

Il personale della Polizia Locale in servizio questa settimana nel litorale del Poetto, ha sanzionato due venditori ambulanti abusivi; per questi, un cittadino del Bangladesh e un cittadino Senegalese, ma residenti entrambi nell'area metropolitana di Cagliari, dovranno pagare una sanzione di 1.032 euro.

Dovranno invece pagare 50 euro ognuna, una giovane di San Gavino e una cittadina rumena che fumavano in spiaggia sebbene vietato.

Anche su questo fronte verranno intensificati i servizi di controllo sul rispetto delle regole di utilizzo e fruizione del litorale

Sono state decine le violazioni al codice della strada che gli agenti della Polizia Locale in servizio in bici hanno comminato specialmente per sosta sul marciapiede, sulle pedonali, sulle piste ciclabili, etc

Cani

Ancora diversi i comportamenti scorretti dei conduttori di cani che non rispettano le disposizioni dell'ordinanza 36. La Polizia Locale con personale in divisa e unità in borghese ha incrementato i servizi di controllo e di sanzionamento dei comportamenti scorretti elevando diverse sanzioni nei confronti dei conduttori dei cani. I controlli verranno intensificati in particolare con la presenza di personale della Polizia Municipale in borghese.