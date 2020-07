In fiamme auto in sosta sulla 554, intervengono i Vigili del fuoco

Le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante

Di: Redazione Sardegna Live

Autovettura e vegetazione in fiamme nella nuova Statale 554 bis, in località "Niu Crobu", a Quartu. Sul posto la squadra di pronto intervento "1A" dei Vigili del Fuoco, intervenuta intorno alle 3:30.

Gli operatori all'arrivo sul posto hanno delimitato l'area e con un'APS e un automezzo fuoristrada dotato di modulo AIB (antincendio boschivo). Hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo, un'Audi A1, e la macchia mediterranea.

L'area è stata bonificata da focolai residui e messa in sicurezza. Il proprietario dell'autovettura non risultava presente sul posto. La corsia di diramazione è stata temporaneamente interdetta al traffico stradale per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, l'intervento si è protratto per più di un'ora, nessuna persona è stata coinvolta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.