Cagliari. Una piazzetta intitolata a Sergio Ramelli

Questa mattina la cerimonia di intitolazione a Sergio Ramelli, "vittima della violenza politica"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l’Assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Cagliari Alessio Mereu e il Consigliere comunale del capoluogo sardo Salvatore Sirigu hanno partecipato, questa mattina, alla cerimonia di intitolazione di uno spazio in città a Sergio Ramelli.

La nuova piazzetta, che si trova nella zona di piazza Repubblica tra via Alghero e via Deledda, è stata dedicata alla memoria di Ramelli “vittima della violenza politica”, come si legge nella targa al centro della piazza, su proposta del Consigliere Sirigu.