Fiamme in un appartamento a Cala Gonone, sul posto i Vigili del fuoco

L'incendio causato dal malfunzionamento di un frigorifero

Di: Redazione Sardegna Live

Nel tardo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta a Cala Gonone (Dorgali) per un incendio in un appartamento.

La causa dell’evento è da attribuire al mal funzionamento di un frigorifero. L’incendio ha provocato danni all’impianto elettrico ed ha annerito le pareti interne allo stabile.

Un pompiere e un carabiniere liberi dal servizio, coadiuvati da alcuni volontari, in attesa dei soccorsi si sono prodigati per estinguere le fiamme e portare in salvo due anziani coniugi ultranovantenni, residenti nell'abitazione. Non si sono registrati danni a terze persone.