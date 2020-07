Alghero, martedì 21 e giovedì 23 luglio chiusura dell'acqua a Maria Pia

Abbanoa interverrà in due diverse zone di Maria Pia, per la sostituzione delle saracinesche

Di: Giammaria Lavena

Nei prossimi giorni Abbanoa interverrà sulla rete idrica e procederà con l'interruzione dell'erogazione dell'acqua ad Alghero. Due le zone della città interessate, nei giorni di martedì 21 luglio e giovedì 23 luglio. Due interventi separati per la sostituzione delle saracinesche, che verranno adoperati in altrettante zone di Maria Pia.

La sospensione dell'acqua è prevista dalle 8.30 alle 17. Martedì 21 il primo intervento in via Sardegna, angolo via Liguria. In quest'ultima verrà chiusa l'acqua, oltre che nel tratto compreso tra viale Europa e via Emilia, in via Sardegna, nel tratto compreso tra via Corsica e via Liguria, in viale Caprera e in via Umbria.

Mentre il 23 si procederà col secondo intervento, in cui verranno sostituite le saracinesche in via Don Minzoni, angolo via Liguria, con interessamento ancora di quest'ultima, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Emilia, della stessa via Don Minzoni, e di via Umbria.