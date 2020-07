Inaugurazione del "Classicalparco" al Teatro Lirico, emozioni e spettacoli

Ieri a Cagliari si è svolto l'evento "Classicalparco, a sancire la ripresa delle attività liriche e teatrali dopo il lockdown

Di: Giammaria Lavena, foto ansa

Ieri sera a Cagliari è stato inaugurato "Classicalparco", l'evento musicale del Teatro Lirico di Cagliari che comprende lirica, concerti e danza, e che a sua volta inaugura la nuovissima Arena all'aperto del Parco della Musica di Cagliari. Tutto esaurito per i posti disponibili in platea, e scroscianti applausi ad accompagnare la serata.

Grande successo dunque del concerto, seppur in forma ridotta, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Controllo della temperatura, igienizzazione delle mani e mascherina obbligatoria, le misure preventive adottate dal pubblico. Atmosfere romantiche e risorgimentali de I vespri siciliani di Verdi hanno fatto da padrone, accompagnate dell'elegante orchestra guidata da Giampaolo Bisanti. Il maestro milanese è stata la punta di diamante di una serata in cui anche coro, distanziato in cabine di plexiglass e preparato da Donato Sivo, e orchestra si son resi protagonisti.

In risalto anche la performance del soprano Alessandra Di Giorgio, talentuosa artista serba al debutto nella città. Variegato il programma, tra famose arie, pagine corali e sinfoniche, tratte da alcune tra le opere più celebri. Applausi anche per l'esecuzione degli intermezzi di Cavalleria rusticana e L'amico Fritz di Pietro Mascagni, e del wagneriano Preludio e Morte di Isotta. Impeccabile il coro a bocca chiusa da Madama Butterfly di Puccini, oltre che quello dell' Ernani. Finale scoppiettante con l'immortale aria "Casta diva" da Norma di Bellini e il commovente coro "Va' pensiero" da Nabucco di Verdi.

Stasera seconda serata di spettacoli ed emozioni. Dodici le serate proposte da "Classicalparco", fino al 14 agosto, accompagnate da concerti e danza. "Lodevole ed emozionante l'entusiasmo e l'impegno profusi da tutti in una condizione tanto avversa ed insolita. Ma stiamo facendo tutti musica col cuore e con tanta voglia di ripartire alla grande! Grazie!", ha dichiarato Giampaolo Bisanti su Facebook.