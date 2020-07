L’addio a Gianfranco Anedda, Pais in Consiglio: “Era un galantuomo, amato anche dai suoi avversari politici”

La scomparsa dell’avvocato cagliaritano: “Se ne va un pezzo di storia della politica sarda”

Di: Alessandro Congia

“Un galantuomo, un politico di grande levatura morale, un avvocato di elevata intelligenza”. Così il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais commenta, profondamente addolorato, la scomparsa di Gianfranco Anedda, storico esponente del Movimento Sociale Italiano, confluito poi in Alleanza Nazionale.

“Gianfranco Anedda lascia un vuoto incolmabile nella politica comunale, regionale e nazionale. Sarà ricordato per la sua umanità, per la sua arguzia e per l’entusiasmo che sin da giovanissimo ha caratterizzato il suo operato”. Il Presidente Pais ha espresso alla famiglia, anche a nome dell’intero Consiglio regionale, il più profondo e affettuoso cordoglio.