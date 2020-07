Barracelli sempre più efficienti,Antonio Fadda: “Fondamentale la sinergia, anche ieri impegnati con Forestale e associazioni”

Le squadre della Compagnia locale di Sestu pattugliano non solo in centro abitato ma anche e soprattutto le campagne a rischio roghi

Di: Alessandro Congia

“Come abbiamo sempre detto e ribadito, è fondamentale la sinergia, la collaborazione tra Enti ed Istituzioni, anche e soprattutto sul fronte antincendio, quando, in questo periodo gli incendi mettono in serio pericolo aree boschive o abitazioni e aziende. Per questo mi sento di ringraziare anche le squadre operanti a terra Mobile Dolianova "Aquila Sardegna, Arci Assemini,Orsa Monastir, Orsa San Sperate e i Vigili del Fuoco di Cagliari".

Il Comandante della Compagnia Barracellare di Sestu, Antonio Fadda scandisce un sentito ringraziamento a chi è sul fronte ogni giorno, proprio come ieri sera, quando ad esempio un pericoloso incendio è divampato tra la località Rio Durci e Sa Mandara. Sui vari fronti hanno operato i Barracelli di Sestu, 2 squadre di Assemini "Aquila Sardegna e Arci Assemini", Orsa Monastir e Orsa San Sperate, Aps e Blitz VVF Cagliari, Mobile Dolianova che in questo caso il Dos coordinava le operazioni di spegnimento e dei lanci di Eli Villasalto con stretta collaborazione degli Eli trasportati e con il Comandante dei Barracelli: “Non possiamo abbassare la guardia – dice Fadda – per questo occorre sensibilizzare anche la cittadinanza ad una attenta e scrupolosa attenzione in questo periodo estivo ma anche a segnalare sempre eventuali situazioni di pericolo per poter intervenire tempestivamente”.

Nella giornata odierna purtroppo, la Sala Operativa del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale fa la conta dei "danni", con bel 32 incendi divampati (leggi qui la notizia https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/50055/incendi-in-sardegna-22-nella-giornata-di-oggi)