Meteo. Fine settimana caratterizzato dalla pioggia

Le previsioni per sabato e domenica

Di: Redazione Sardegna Live

Le previsioni per sabato e domenica

Cielo irregolarmente nuvoloso. Durante il pomeriggio saranno probabili locali rovesci o temporali nelle zone interne e in particolar modo sul settore sud-orientale.

Temperature: stazionarie o in locale lieve aumento le minime, massime in aumento sul settore occidentale e in calo su quello orientale.

Venti: prevalentemente deboli o moderati da Nord-Est sul settore settentrionale, maggiore variabilità sul settore meridionale dell'isola.

Mari: mossi o molto mossi.

Previsioni per domenica 19 luglio 2020

Cielo poco nuvoloso con possibili isolati rovesci pomeridiani sulle zone sud-orientali.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli a prevalente regime di brezza.

Mari: mossi o poco mossi.





Fonte: Arpas