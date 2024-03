Operaio precipita da un'impalcatura a Macchiareddu

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, questa mattina, per mettere in salvo un operaio di quarant’anni che, per cause ancora da accertare, è caduto da un’impalcatura all’interno dello stabilimento della Tecnocasic a Macchiareddu.

Sul posto, per recuperare l'uomo, la squadra di pronto intervento del distaccamento portuale, un'autoscala ed il personale del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale).

L'uomo, recuperato, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 che ne ha disposto il trasporto in ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco ed il personale sanitario, anche una pattuglia dei Carabinieri di Capoterra ed i tecnici dello SPreSAL.