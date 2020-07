Sassari, dal 18 luglio vie del centro chiuse al traffico

Le vie centrali saranno riservate esclusivamente al transito pedonale dalle 17 alle 24

Di: Giammaria Lavena, foto via Google Maps

L'Amministrazione comunale di Sassari ha stabilito che a partire dal 18 luglio, tutti i giorni dalle 17 alle 24, via Cavour, via Enrico Costa, e via Carlo Alberto, saranno chiuse al traffico e sarà vietata la sosta, per permettere alla gente di poter vivere le vie del centro con maggiore libertà.

Dopo le diverse richieste degli esercenti che operano nell'area, e poiché già in passato la zona era stata chiusa al traffico per particolari eventi senza comunque creare intralci e code nelle vie limitrofe, il Comune ha deciso di liberare le vie dal passaggio di mezzi di trasporto. Tale scelta anche in considerazione del netto aumento di istanze per l'occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie da parte delle attività di somministrazione e ristorazione.

Un pretesto per una piacevole passeggiata in centro, o un aperitivo in compagnia nei locali che hanno aggiunto numerosi spazi all'esterno, nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus. Dalle 17 e fino alla mezzanotte, oltre ai pedoni, sarà consentito il transito ai veicoli diretti ai parcheggi interni agli edifici con accesso dalle vie chiuse al traffico, a passo d’uomo, e dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.