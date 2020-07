Auto contro moto a Carbonia: un ferito al Sirai

Scontro frontale tra scooter e Ford C-Max

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale attorno alle 13.30 in via Dalmazia a Carbonia.

All'altezza dell'incrocio con via D'Annunzio, una Ford C Max e uno scooter si sono scontrati per cause da accertare. Ad avere la peggio il conducente del motociclo che, sbalzato al suolo, è stato trasportato all'ospedale Sirai dal 118 dell'Auser.

Non sarebbe in essere gravi. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia locale.