Goceano a fuoco, fiamme a Bottida, Bono e Illorai: uomini e mezzi impegnati da ore

I roghi stanno mettendo a dura prova la macchina antincendio regionale, coordina le operazioni il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Di: Alessandro Congia

Quattro elicotteri del Corpo Forestale provenienti dalle basi di Farcana, Anela, Alà dei Sardi e il Super Puma da Fenosu stanno intervenendo su un incendio in agro del comune di Bono, località Madonna del Rifigio: in particolare, la Forestale ha disposto tramite la Sala operativa - linea spegnimento l'invio del Canadair Can18 per le operazioni di spegnimento. Sul posto, oltre alla pattuglia del CFVA, sono presenti le squadre dell'Agenzia forestas e dei barracelli.

Fiamme imponenti si segnalano anche a Illorai e Bottida. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo Forestale di Bono.