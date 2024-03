Incidente sul lavoro a Macchiareddu: operaio precipita da 2 metri

L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente sul lavoro al Tecnocasic, nella zona industriale di Macchiareddu, ad Assemini, in provincia di Cagliari.

Per cause ancora da accertare, un operaio è precipitato dall'altezza di circa due metri e mezzo. L'uomo, che non ha perso conoscenza, è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 e portato al Pronto Soccorso.

Sul fatto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 21 marzo, si sono appresi solo pochi particolari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.