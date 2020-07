Accadde oggi, un anno fa moriva Andrea Camilleri

Scrittore di grande successo, ha ispirato la serie tv sul commissario Montalbano

Di: Redazione Sardegna Live

Un anno fa se ne andava Andrea Camilleri. Era infatti il 17 luglio 2019 quando a Roma lo scrittore si spegneva un mese dopo il ricovero a causa di un infarto.

Si trasferisce a Roma al termine degli anni di liceo. E’ proprio nella Capitale che riesce a coltivare la sua passione per la regina, tanto da entrare nell’Accademia di Arte drammatica e drammaturgica. Contemporaneamente a questa attività, Camilleri si dedica anche alla scrittura. Una passione che lo porta prima a scrivere poesie (alcune sono state pubblicate in un antologia curata da Ungaretti) e poi romanzi. Molti di questi sono stati presi di ispirazione anche per film in televisione e al cinema.

Camilleri, il successo di Montalbano Diversi i romanzi scritti da Camilleri ma sicuramente quelli che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo sono le storie riguardanti il commissario Salvo Montalbano. Racconti che hanno portato la Rai a trovare un accordo con lo scrittore per la fiction interpretata da Luca Zingaretti.

Impegno politico E’ stato iscritto al Partito Comunista dal 1945. Fortemente critico dell’ex premier Berlusconi, ha partecipato a numerose iniziative contro il Cavaliere. Nel 2011 è stato assessore regionale della Sicilia in quota Udc.