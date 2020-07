Pedone falciato in via Cornalias, è in codice rosso in ospedale

L’incidente è avvenuto questa mattina

Di: Alessandro Congia

Un 26enne cagliaritano, nel percorrere via Cornalias, a bordo di una Smart, diretto verso via Peretti, arrivato all'altezza della scuola “De Sanctis”, per cause in fase di ricostruzione, ha investito un pedone, un 39enne cagliaritano.

Ad aver la peggio l’uomo che è rimasto gravemente ferito, il quale è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Trinità, con assegnato codice rosso. Sul posto, per i rilievi di legge, hanno operato gli agenti della Polizia Locale.