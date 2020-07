Ennesima giornata nera sul fronte incendi, 27 i roghi: a San Vito necessario il mezzo aereo della Forestale

Ancora piromani scatenati nell’Isola

Di: Alessandro Congia

In data odierna, giovedi 16 luglio 2020, su un totale di 27 incendi, si segnala 1 incendio che ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo Forestale: in particolare il rogo è avvenuto in agro del comune di San Vito località “Ponte de Cannas”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto .

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Muravera coadiuvata dal personale eliportato, sul posto anche una squadra di Volontari di Villaputzu (Avpc), una dei Vigili del Fuoco di San Vito

L’incendio ha interessato erbe e arbusti bassi, con carico moderato, in ambiente secco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.55.