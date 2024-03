Ancora un pedone investito sulle strisce a Cagliari: è grave

Al volante della vettura una 37enne che si è subito fermata

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 7:30 di questa mattina un 40enne è stato travolto da una Ford Ka mentre attraversava le strisce pedonali in via Peretti, all'altezza della Bnl. L’uomo è finito all'ospedale in gravi condizioni con diverse fratture alle gambe e un trauma cranico.

Al volante della vettura una 37enne che si è subito fermata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Selargius, comandati da Marco Cantori, che hanno effettuato i rilievi di rito.

Si tratta della stessa strada nella quale l'8 gennaio era stato travolto e ucciso da un'auto un 16enne che stava andando a scuola. Nello stesso punto, all'altezza del Mc Donald's, l'11 marzo era stata investita una donna di 43 anni che era finita in gravi condizioni al pronto soccorso. Oggi nuova tragedia sfiorata.