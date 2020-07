Ad Alghero in fase di ultimazione i lavori per la videosorveglianza in piazza dei Mercati

Un investimento di 60mila euro, al fine di prevenire atti vandalici e garantire la sicurezza pubblica

Di: Giammaria Lavena

I lavori per la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel parcheggio multipiano di piazza dei Mercati giungono alle fasi finali. Come previsto dall'accordo sui tempi, fra gli uffici e l'assessore alle Opere Pubbliche e Manutenzioni Antonello Peru, la prossima settimana saranno finalmente messe in funzione le telecamere.

La ditta aggiudicataria dei lavori sta ultimando in questi giorni le installazioni degli impianti, mentre la società in house si sta occupando dei lavori edili necessari e del cablaggio. Nell'incrocio tra via Cagliari e via Vittorio Emanuele, è stata ultimata anche l'installazione della fibra ottica. L'investimento complessivo ammonta a 60mila euro, al fine di garantire la sicurezza e avere pieno controllo della zona.

Le telecamere, collocate in piazza dei Mercati e nel sottopiano adiacente, hanno infatti come principale obiettivo quello di prevenire atti vandalici e tutelare la pubblica incolumità. Sono ben 46 i punti da cui sarà possibile avere visione della piazza e del piano sottostante, due dei quali forniti di telecamere per “lettura targhe”, e un centro di controllo NVR all'interno di un locale tecnico, per la gestione centralizzata delle telecamere, collegato tramite fibra ottica per la gestione diretta dalla sede della Polizia Locale.