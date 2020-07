Coronavirus. In Sardegna si registra un nuovo caso

Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 1.377 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un nuovo contagio nella Città Metropolitana di Cagliari.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 95.982 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 4, nessuno in terapia intensiva, mentre 7 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.228 pazienti guariti (+1 rispetto al precedente bollettino), più altri 4 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

Sul territorio, dei 1.377 casi positivi complessivamente accertati, 259 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 101 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 878 a Sassari.

Nella giornata di mercoledì, 15 luglio, sono stati riscontrati due casi, entrambi in ambito ospedaliero. Si tratta di un uomo di Assemini che lavora nel settore sanitario e di una ostetrica dell'ospedale Brotzu.

"Era a casa da otto giorni", ha spiegato Paolo Cannas, commissario straordinario dell’azienda ospedaliera. Il referto positivo è arrivato martedì e ieri "abbiamo fatto tamponi a tappeto in tutti i reparti coinvolti, controllato tutti i turni e i contatti e applicato i protocolli di sicurezza già utilizzati con successo altre volte". Fortunatamente sono risultati tutti negativi.