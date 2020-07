Elmas. Auto a fuoco in un parcheggio privato: indagano i carabinieri

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Di: Redazione Sardegna Live

Auto a fuoco intorno alle 12 di oggi, giovedì 16 luglio.

La vettura era in sosta all’interno di un parcheggio privato, in via Quarto dei Mille. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento e provveduto alla messa in sicurezza dell'area circostante.

E’ stata evitata la propagazione delle fiamme ad altre auto che si trovavano nelle vicinanze.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.