Vueling: riprendono i collegamenti fra Cagliari e Barcellona

Il collegamento sarà attivo per la stagione estiva

Di: Redazione Sardegna Live

Vueling riprende oggi la propria attività dall’aeroporto del capoluogo sardo con il primo volo dell’anno che collega Cagliari e Barcellona, hub del vettore a livello internazionale. Unica connessione diretta tra lo scalo sardo e la città catalana, il collegamento sarà attivo anche per tutto il mese di agosto.

“Siamo davvero felici di poter annunciare oggi la rotta tra lo scalo di Cagliari e il nostro hub a livello internazionale. Nei mesi scorsi ci siamo preparati al meglio per offrire una ricca stagione estiva, sempre adottando severe misure per la sicurezza e l’igiene sia a bordo dei nostri aerei sia durante le operazioni a terra, a partire dalla coda per il check-in, per garantire ai nostri passeggeri voli sicuri”, ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of international Market Development.

Per tutta la stagione estiva, la compagnia opererà dall’aeroporto di Cagliari la rotta verso Barcellona offrendo l’opportunità di raggiungere con volo diretto una delle destinazioni europee più gettonate della stagione. Sia nel mese di luglio sia in agosto saranno due le frequenze settimanali della rotta. “Torna finalmente una delle connessioni internazionali più richieste dai passeggeri. In questi anni la Spagna si è dimostrata un mercato sempre più importante per l'Aeroporto di Cagliari sia per il traffico leisure, incoming e outgoing, sia per i viaggi di lavoro, e Barcellona El Prat è a tutti gli effetti uno dei punti fermi del nostro network. Ringrazio Vueling per aver creduto nel potenziale di questa rotta e per aver confermato una partnership che va avanti dal 2013. Con il volo Cagliari - Barcellona, Vueling non offre soltanto un collegamento diretto tra il nostro capoluogo di regione e una delle città europee più belle, dinamiche e vivaci; ma consente anche l'opportunità di accedere, grazie a comodi voli in connessione sul suo hub di El Prat, al vasto network di destinazioni spagnole ed europee operato dalla compagnia”, ha di chiarato Renato Branca, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas.

Per tutta l’estate 2020, Vueling offrirà la possibilità di viaggiare dai principali aeroporti italiani operando 45 rotte da 15 scali sul territorio nazionale. A livello europeo, inoltre, la compagnia opererà fino a 240 collegamenti in tutta Europa, recuperando fino a quasi 2.800 voli settimanali. Sempre a disposizione dei passeggeri italiani l'opportunità di avere una connessione - via Barcellona - con molte delle 80 rotte dirette che la compagnia offrirà nei prossimi mesi. Da Barcellona, infatti, Vueling riprende i collegamenti con l'Italia, il Regno Unito, il Portogallo, la Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, la Svizzera e i paesi nordici. In Spagna, la Compagnia riprende le operazioni anche ad Alicante, Bilbao, Siviglia, Maiorca, Ibiza, Tenerife, Gran Canaria, Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo, Asturie, San Sebastián, Madrid, Saragozza, Valladolid, Minorca, Valencia, Granada, Almería, Jerez, Fuerteventura, Lanzarote e La Palma.