Alghero. Accusato di aver ucciso l’amico: condannato a 15 anni e quattro mesi

Il giovane è stato condannato anche a pagare una provvisionale di 100mila euro per ciascun genitore della vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Il Gup di Sassari Michele Contini ha emesso la sentenza: 15 anni e quattro mesi di reclusione per omicidio volontario nei confronti di Lukas Saba, il 19enne di Alghero accusato di aver ucciso l'amico e coetaneo Alberto Melone il 5 aprile aprile 2019, in un appartamento in piazza del Teatro.

La richiesta del pm Mario Leo era stata di 16 anni.

Il giovane è stato condannato anche a pagare una provvisionale di 100mila euro per ciascun genitore della vittima, oltre all'interdizione dai pubblici uffici.

“È stato un tragico gioco. Non sapevo che la pistola fosse carica e non avrei mai sparato contro il mio migliore amico", Saba aveva risposto così il 5 aprile 2019 all'interrogatorio con il gip del Tribunale di Sassari, Antonello Spanu.

Quella tragica sera, i due ragazzi avevano lasciato il bar dei genitori di Alberto insieme agli amici per recarsi nel monolocale di Lukas, dove era stato esploso il colpo di pistola, appartenente proprio al padre dell’accusato.