Anche Pirri è invasa dai rifiuti: ecco la discarica a cielo aperto nei pressi della Biblioteca Comunale

Il reportage fotografico di Valerio Piga, Arrosa Collettivo

Di: Alessandro Congia

“Su richiesta di tanti cittadini di Pirri, oggi denuncio la gravissima situazione in cui si trova lo sterrato vicino alle abitazioni di via Santa Maria Goretti (fronte Biblioteca Comunale). Da settimane è diventata una discarica a cielo aperto: Divani, materiali edilizi, vasche e sanitari, resti di mobili smontati. Alcuni cittadini hanno segnalato al Comune la situazione ma nessuno ancora non è intervenuto. L'esasperazione è tanta, non deve essere piacevole affacciarsi dalla propria abitazione e vedere questo indecoroso spettacolo. E pensare che ad inizio luglio dell'anno scorso il sindaco Truzzu annunciava: "La “pulizia straordinaria” inizia da Pirri" “Telecamere e multe contro gli incivili". Ecco le foto scattate oggi dal sottoscritto”. Così Valerio Piga (Arrosa Collettivo), in un suo post di rabbia ed amarezza sulla situazione a Pirri con l'abbandono indiscriminato della spazzatura ovunque.