Vigili del Fuoco, addestramento nel lago di Cuga per fronteggiare l’emergenza incendi

Si tratta degli operatori Vvf – Dos che integrano l’assetto della Regione Autonoma della Sardegna

Di: Alessandro Congia

Anche i Vigili del Fuoco della Sardegna concorrono alle operazioni di spegnimento degli incendi di vegetazione grazie ad un gruppo di operatori VVF DOS (direttore operazioni di spegnimento) che quest'anno integrano, assieme al nucleo elicotteri VVF di Alghero, l'assetto AIB della Regione Autonoma Sardegna. Oggi in addestramento pratico per il mantenimento delle abilità operative presso il Lago di Cuga, nel comune di Uri, in provincia di Sassari.