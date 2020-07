’Fuga’ dei migranti dal Centro di accoglienza, la minoranza alla sindaca: “Convochi subito il Consiglio Comunale”

Lo chiedono a gran voce i Consiglieri Modesto Fenu, Giuseppe Cinus, Giovanni Battista Loi e Silvia Cinus di “Monastir, il Paese che Vorrei”

Di: Alessandro Congia

“Negli ultimi giorni gli ospiti presenti nel Cpa (Centro di prima accoglienza, n.d.r.) di Monastir e/o la gestione della stessa struttura stanno destando parecchie preoccupazioni nella popolazione locale e non solo, prima a causa della fuga di persone in regime di quarantena causa emergenza Covid ampiamente argomentata sulla stampa locale e nazionale e ulteriori gravi comportamenti e presunte molestie da parte di taluni soggetti rivolte nei confronti di alcune persone di Monastir, così come risulta anche dalle numerose rimostranze espresse dalla popolazione sia in forma pubblica sui social network, sia in forma riservata. Riteniamo tali atti gravi e da condannare con fermezza e senza esitazione, i responsabili vanno individuati e si prendano nei loro confronti tutte le misure previste in questi casi affinché simili episodi non si verifichino più. Per queste e altre ragioni riteniamo utile la convocazione d’urgenza del Consiglio Comunale per trattare tali argomenti possibilmente, dopo averli sentiti in audizione, alla presenza del Prefetto, del responsabile della struttura del CPA di Monastir, dei rappresentanti sindacali e degli ospiti presenti e i responsabili socio-sanitari della struttura in questione”.

Comincia così la nota che porta la firma dei Consiglieri di minoranza, Modesto Fenu, Giuseppe Cinus, Giovanni Battista Loi e Silvia Cinus di “Monastir, il Paese che Vorrei”, che chiedono immediatamente che la vicenda venga discussa in Consiglio Comunale: “E’ importante capire e prendere coscienza della situazione reale all’interno della struttura per contribuire e, nel caso a porvi rimedio, affinché la nostra comunità e le popolazioni limitrofe si sentano sicure e serene. Il permanere di questa situazione di tensione non fa altro che aggravare il già difficile rapporto tra migranti e popolazioni locali.

Per queste ragioni, a norma del regolamento per il Consiglio Comunale, abbiamo chiesto al Sindaco Luisa Murru con la massima sollecitudine la convocazione del Consiglio Comunale di Monastir e l’inserimento di punto all’ordine del giorno di una dettagliata analisi della situazione di Emergenza Migranti nel Cpadi Monastir, finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo del Consiglio da consegnare alle autorità competenti e che impegni il Sindaco ad esercitare ogni lecita azione di sua competenza per il mantenimento dell’ordine pubblico e la sicurezza sanitaria della popolazione di Monastir e dintorni anche di concerto con l’Unione dei Comuni e i sindaci dei Comuni limitrofi – hanno ribadito Modesto Fenu, Giuseppe Cinus, Giovanni Battista Loi e Silvia Cinus di “Monastir, il Paese che Vorrei”.