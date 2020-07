Monastir. Migranti fuggono dal centro di accoglienza e tentano furto in un bar di Sestu

Dovevano essere in quarantena

Di: Redazione Sardegna Live

Come previsto, dovevano stare in quarantena al centro di accoglienza di Monastir, ma non hanno seguito le regole.

Così, ieri sera, due migranti sono fuggici dal Cpa e hanno raggiunto un bar-tabacchi in via Parrocchia a Sestu, dove hanno tentato un furto.

Il proprietario che ha cercato di bloccarli è stato aggredito e spintonato.

Per uno di loro però è andata male: è stato arrestato per rapina dai carabinieri della Stazione di Sestu e della Compagnia di Quartu giunti prontamente sul posto. Si tratta di 26enne algerino. Nessuna traccia, per ora, del complice, le cui ricerche sono in corso.